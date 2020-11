Morreu o DJ Spinbad, icónico músico de Nova Iorque. Tinha 46 anos. Uma notícia inesperada que deixou os fãs em choque.

De acordo com o New York Post, Chris Sullivan, nome verdadeiro do músico, morreu esta terça-feira, como confirmou um amigo do mesmo.

Desde a notícia, foram várias as homenagens feitas nas redes sociais. Veja algumas nas publicações abaixo:

