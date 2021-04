Bruno Savate e Joana Albuquerque ficaram debaixo de fogo desde que na terça-feira foram ao programa de Cristina Ferreira, 'Cristina ComVida', anunciar que estão novamente juntos.

As críticas de quem não aprova a relação não tardaram e o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' chegou até a ser acusado de estar com Joana pelo dinheiro que esta arrecadou ao vencer o 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Joana não gostou das acusações feitas ao namorado e usou a sua conta de Twitter para reagir.

"Dizerem que o Bruno está comigo pelo dinheiro é a coisa mais absurda que já ouvi. Ele vive sozinho há 12 anos e nunca precisou de mim para pagar as contas", começou por referir a jovem.

"O pessoal do Facebook é mesmo ressabiado, credo, devem ser todos divorciados à espera da pensão de alimentos para pensarem só em quem é que está com quem por dinheiro", atirou ainda a designer, mostrando-se "chocada" com estas reações.

Ainda na mesma redes social, Joana fez questão de responder a uma nova polémica relacionada com o casal: os rumores de que alegadamente o casal estaria de férias no Gerês com o dinheiros dos fãs.

"Obrigada a todos os fãs milionários que nos pagaram as férias aqui no Gerês. (Agradeço a um total de o pessoas)", ironizou.

