Rui Oliveira Nunes foi hoje ao programa 'Casa Feliz', na SIC, onde foi desafiado por João Baião e Diana Chaves a responder às curiosidades do público. Um dos telespectadores quis saber se Rui se sentia incomodado cada vez que o tratavam como "marido de Goucha".

"Claro que me sinto incomodado, somos duas pessoas distintas", argumenta inicialmente.

"Eu sou Rui Manuel Goucha de Oliveira Nunes e o Manuel é Manuel Luís Nunes Sousa Goucha. Temos nomes que nos identificam, eu tenho no meu cartão de cidadão e ele tem no dele. Dizerem 'é o marido do Goucha' é perder uma bocadinho a minha identidade e eu não a quero perder. Não me sinto bem e não gosto que me tratem assim", justifica.

Posteriormente, confessou ainda que "não é fácil ser marido de uma figura pública". "Uma figura pública trabalha muito com o ego, é uma profissão de ego, às vezes há alguns que são engolidos pelo próprio ego. Neste caso, o Manuel Luís tem esse cuidado de nunca se deixar engolir e é sempre a mesma pessoa. Claro que não é fácil, às vezes é muito difícil, mas vivemos muito bem e temos momentos divertidos", garante.

