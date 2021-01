"Não é ficção. Ataques racistas diários": é desta forma que Conceição Queiroz começa por denunciar na sua conta de Instagram uma série de insultos de foro racista de que é alvo diariamente nas redes sociais.

"Dizem de tudo. Que me prostituí para chegar onde estou, (mulher africana é burra. Tem de dormir com alguém para subir na vida), que não entendem como me dão trabalho que é só para brancos, ordenam que me vá embora, ligam para o meu local de trabalho a pedir que seja afastada, (atendi uma dessas chamadas), dizem sua preta tiras o lugar aos portugueses, devias ser violada, tens essa boa disposição irritante, andas na coca", descreve.

A jornalista da TVI nota que, apesar desta ser um realidade bem presente no seu dia-a-dia, o que realmente a preocupa são as pessoas que não tem o mesmo "espírito aguerrido" para lidarem com ataques deste género.

"É por isso que não deixo de lutar. Em plena pandemia desejarem-nos a morte. É patológico, mas também maquiavélico. Peço aos agressores que continuem a atacar-me, mas abandonem quem (ainda) não se defende e fica com cicatrizes para o resto da vida", defende.

"Obrigada aos brancos que estão connosco, pois não generalizo. Não baixem a cabeça, não aceitem o desrespeito. Não sejam violentos, mas afirmativos. Honrem a memória dos que lutaram e morreram por nós", termina.

