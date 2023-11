Na noite do Dia das Bruxas comentaram no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, os rumores sobre Kate Middleton e o príncipe William viverem numa casa assombrada. Especulações que levaram Sara Norte a falar da "experiência paranormal" que viveu "na prisão", mas não foi a única a fazer partilhas.

Heitor Lourenço também acabou por comentar: "Diz-se, os mais antigos, que todos os teatros têm um fantasma. E acontecem coisas e ouve-se coisas em vários teatros em Lisboa".

"Não vou personalizar porque depois as pessoas não vão ao teatro, mas há um [teatro] no centro de Lisboa que até há lá um senhor que tem nome e as pessoas que estão lá há muito tempo já falam com ele", acrescentou.

Antes de terminar, disse ainda: "O ser humano não pode dominar tudo nem pode ter essa pertença. E no que diz respeito às energias e coisas que nos transcendem... Nós somos energia".

