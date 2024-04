A decisão de Dolores Aveiro em aceitar que Cristiano Ronaldo, na altura com 12 anos, se mudasse da Madeira para Lisboa, acabou por mudar a história do futebol. Muito já se viu e ouviu sobre esta decisão, mas há agora uma fotografia inédita que só viu a 'luz do dia' 27 anos depois.

Na página oficial do Museu CR7 foi publicada hoje, dia 23 de abril, um registo emocionante que mostra Dolores e Cristiano nas instalações do Sporting, onde o então menino foi deixado para brilhar nos relvados.

"Tudo o que vale a pena fazer requer sacrifício. Aos 12 anos, Cristiano mudou-se da Madeira para Lisboa para perseguir o seu sonho: tornar-se o melhor jogador do mundo. Nunca foi fácil estar longe da sua família, mas o foco no seu objetivo ajudou-o a chegar ao topo", pode ler-se ainda na publicação.

Cristiano Ronaldo, pouco depois, partilhou este registo nas suas redes sociais, recordando assim a sua infância.

© Instagram/Cristiano Ronaldo

