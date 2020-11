Depois da família real da Dinamarca revelar que vai dividir-se na noite da consoada, sabe-se que também a realeza britânica vai fazer alterações nos habituais planos de Natal.

Tradicionalmente, a rainha Isabel II e o marido, príncipe Filipe, passam as festividades na casa de Sandringham e convidam o núcleo sénior da família - como o príncipe Carlos e a mulher, Camilla, os duques de Cambridge e os filhos (George, Charlotte e Louis).

Este ano, Kate Middleton e o príncipe William deverão optar por ficar em Berkshire na companhia das crianças.

Já a monarca e o duque de Edimburgo pensa-se que se vão juntar a Carlos e Camilla, mas fica ainda por saber se será no Castelo de Windsor ou em Sandringham.

Já o príncipe André e a ex-mulher, Sarah Ferguson, vão mesmo manter-se afastados e apenas se vão reunir com as filhas, as princesas Eugenie e Beatrice, e os maridos destas.

Meghan Markle e o príncipe Harry ficam nos Estados Unidos com o filho, Archie, como aliás já era conhecido.

