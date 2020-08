Sem dúvida que um dos assuntos que mais marcou 2019 no que diz respeito à monarquia foi a zanga qe se verificou entre os irmãos William e Harry. Na nova biografia acerca dos duques de Sussex é referido que um dos motivos das discussões teve origem no dinheiro que Carlos, o pai, disponibilizava para as despesas de cada um.

Neste sentido é referido que William e Harry tentaram convencer o pai a financiar os seus gastos, por exemplo em relação ao guarda-roupas das respetivas esposas, Kate e Meghan.

Ora, tendo em conta que Harry sempre esteve em segundo lugar, por causa da linha de sucessão, a verdade é que este acabava por receber menos.

"O Carlos não é apenas pai do Harry, mas também o seu chefe, algo que tornou o relacionamento deles complexo por diversas razões", lê-se no livro.

"O Harry sempre veio depois do irmão, especialmente em relação ao financiamento. Houve momentos no passado em que o Harry quis projetos maiores e trabalhar mais, mas não conseguia o dinheiro para os concretizar. O William sempre teve prioridade. Muitas das suas quezílias tiveram origem nestes orçamentos", conclui-se.

