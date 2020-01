Perante toda a agitação sobre como será o futuro de Meghan Markle e do príncipe Harry após terem deixado de representar formalmente a rainha Isabel II, o diretor de conteúdos da Netflix confirmou o interesse em trabalhar com o casal.

Livres para fazer os contratos que quiserem com o setor privado, há uma forte possibilidade de vermos Meghan e Harry na área da representação, trabalho que já era exercido pela mulher do príncipe antes de ficar noiva. E Ted Sarandos não esconde o interesse do serviço de streaming, como disse num evento em Los Angeles.

Questionado sobre Harry e Meghan, Ted respondeu: "Quem é que não estaria interessado? Sim, claro".

