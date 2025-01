Foi no evento de lançamento da série 'Vizinhos para Sempre', em que o Fama ao Minuto esteve presente, que Diogo Valsassina falou com os jornalistas sobre a nova produção da TVI e da Amazon Prime, com estreia marcada para 18 de janeiro.

"É um pé rapado, mas é extremamente comedido em algumas situações e loucamente explosivo noutras, um bocado como eu (risos)", começou por explicar, referindo-se à personagem que interpreta, no evento que aconteceu no dia 9 de janeiro, em Lisboa.

"Quando recebi o convite, recebi logo a história toda. De onde vinha, e estive a pesquisar sobre 'La que se avecina' [versão original, espanhola]. Vi a minha personagem, vi com quem ia trabalhar, principalmente a Diana [Nicolau] que é uma pessoa de quem gosto muito e com quem fiz a minha última novela da TVI, e soube que era o Henrique [Dias] que ia adaptar. A partir daí, não foi muito difícil aceitar."

Sobre o que se encontra a fazer atualmente, respondeu: "Agora estou a preparar-me para ir para o calor. Provavelmente vou com amigos, ainda não está nada marcado. É ver quem está disponível, mas quero ir para o sol, estou farto de frio."

Diogo Valsassina falou ainda da banda de punk rock, que partilha com o também ator Fernando Pires e que diz estar "ótima".

"O Pires está na Tailândia. Quando ele voltar, vou eu. Depois quando eu voltar, havemos de ter muitas coisas marcadas. Já tivemos quatro concertos e eu não faço ideia de como isso aconteceu (risos). Era suposto ser uma coisa só para amigos e, depois, tornou-se uma coisa maior. As pessoas dizem que nós até somos mais ou menos bons. Mas vai continuar a ser uma banda de tributo, a cantar músicas de quando tínhamos 15 anos. É não pensar muito no assunto", concluiu.

