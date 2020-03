Esta quarta-feira, Diogo Valsassina fez uso das redes sociais para interagir com os fãs e, ao invés de partilhar uma fotografia atual, preferiu recuperar uma memória que remonta para 2005, quando ainda participava na série 'Morangos Com Açúcar'.

"Gostava de ter uma foto mais recente para postar. Mas como a vida neste momento é muito ir da cama para o sofá e do sofá para a cama, e está tudo a fazer throwbacks do verão passado eu arrisco tudo e faço um do verão de 2005. E também porque ninguém me quer ver de pijama. Sim porque já se tornou o meu uniforme da quarentena", escreveu.

Lembra-se do ator assim?

