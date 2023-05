Diogo Piçarra contou aos seguidores da sua página de Instagram que estava a passear por Lisboa esta quinta-feira, dia 11 de maio, quando foi surpreendido por artistas de rua, Lucas e Gustavo.

"Numa tarde normal no Chiado, fomos passear e parámos para ouvir dois rapazes que tocavam à saída do metro… Mal sabia que estava prestes a acontecer tudo isto. Obrigado pela homenagem, e, acima de tudo, pelo talento e coragem", começou por escrever Diogo Piçarra na legenda do vídeo que publicou na sua página de Instagram e onde destaca este momento especial.

"Espero que os sigam e apoiem, pois pessoas com o coração puro, merecem alcançar no mínimo a grandeza. Até breve, meninos", rematou.

