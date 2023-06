A propósito do centésimo aniversário do Parque Mayer, Melânia Gomes partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um divertido 'tesourinho' no qual posa com Diogo Morgado.

Na legenda do retrato, no qual o ator surge quase irreconhecível devido à caracterização da personagem, Melânia deixou as seguintes palavras:

"Esta fotografia tem 20 anos, foi quando me estreei no Parque Mayer, que hoje faz precisamente 100 ANOS! E nunca me vou esquecer desta revista, Diogo Morgado".

Ora veja:

