Depois da neta de Eunice Muñoz, Lídia, ter assinalado no Instagram o primeiro ano da partida da atriz, Diogo Infante fez questão de se manifestar na sua página de Instagram.

"A conta da Lídia Muñoz no Instagram lembra-nos que a Eunice partiu há um ano, deixando um enorme vazio impossível de preencher", começou por escrever o também ator, falando de seguida no desejo de organizar um jantar em honra de Eunice Muñoz

"Disse à Lídia no outro dia que devíamos organizar um jantar em sua honra, para contar histórias, para falar da Eunice. Eu adoro falar sobre a Eunice, porque falo entusiasticamente sobre alguém notável, uma verdadeira estrela, que por um acaso se cruzou comigo um dia e me fez sentir especial apenas porque olhava para mim e me via. Tantas saudade, querida Eunice", escreveu.

Após a partilha, alguns artistas não tardaram a responder que gostavam de estar presentes nesse jantar.

"Também gostava de ir a esse jantar. Viva a querida, Eunice", disse Albano Jerónimo. "Também gostava de ir a esse jantar ouvir as histórias sobre a Eunice", comentou Rita Blanco.

