Diogo Faro decidiu afastar-se das redes sociais na sequência da polémica em que se viu envolvido por ter estado numa festa com um grupo, contrariando as medidas de combate ao novo coronavírus. Alvo de duras críticas, o comediante afirmou que vai retirar-se do universo digital para "descansar".

"Eu só espero que nunca ninguém tenha de passar por isto. Mesmo, mesmo. Não desejo a absolutamente ninguém. Vou descansar uns dias e depois voltarei a falar.

Obrigado pelas mensagens de apoio e amor. Sempre dão para aplacar um pouco", escreveu numa publicação na sua página de Facebook.

Diogo Faro marcou presença numa festa na noite de passagem de ano, mas o assunto só suscitou burburinho nas redes sociais recentemente, quando começou a circular uma fotografia do grupo - composto por 14 pessoas.

Devido aos sucessivos apelos para cumprir as medidas de combate à pandemia da covid-19 e as críticas a quem as desrespeita, o comediante viu-se alvo de ataques nas suas plataformas digitais.

Depois de um pedido de desculpas público, em que considerou que a dita festa "foi um ajuntamento de pessoas arriscado e desnecessário", decidiu agora ganhar fôlego longe dos holofotes.

