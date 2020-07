Carolina Deslandes ficou de coração partido devido a uma situação infeliz pela qual passou este sábado quando comprava bilhetes para levar os filhos ao Oceanário de Lisboa.

Ainda que sem má intenção, a senhora da bilheteira questionou a cantora sobre o seu filho Santiago, diagnosticado com um transtorno do espectro autista: "'Peço desculpa, o seu filho tem algum problema? É que se tiver uma deficiência não paga bilhete'".

Foram estas as palavras que deixaram a cantora de coração partido e a levaram a partilhar com os seus seguidores o quanto se sentiu despedaçada.

Mais tarde, também o companheiro de Deslandes, Diogo Clemente, usou as suas redes sociais para falar sobre a situação e explicar "à senhora da bilheteira" o quanto o seu filho é encantador.

"O que ela não sabe é que de noite os peixes fazem rituais para receber um amigo. O que ela não sabe é que tu sabes os cânticos desse ritual e olhas pra mim a sorrir e a cantar 'petisco ah ah' com os olhos a brilhar e conversas com eles, tranquilamente, porque são mesmo teus amigos. O que ela não sabe é que passo os dias atrás de ti à espera de todos os momentos em que o mundo é virado do avesso pelos teus olhos e ganha sentidos muito mais bonitos e é todo bom, só bom. É isso e muito mais que a senhora da bilheteira não sabe. Amo-te, admiro-te e agradeço-te toda a luz que nos trazes, meu Deus em ponto pequeno", escreveu o músico na sua conta oficial de Instagram.

