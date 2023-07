Diogo Amaral está de regresso à TVI depois de alguns anos passados na SIC. A primeira entrevista do ator após esta decisão acontece já esta sexta-feira, dia 28 de julho, no 'Dois às 10'.

O canal de Queluz de Baixo já anunciou que Diogo Amaral é um dos convidados da próxima emissão do formato matutino, nesta que será a entrevista que assinala o regresso do ator a uma casa que bem conhece.

"Amanhã, Diogo Amaral vai estar no 'Dois às 10', para nos contar tudo sobre esta nova fase da sua carreira, em que regressa à TVI. Não perca", pode ler-se na publicação de promoção do canal no Instagram.

Importa sublinhar que Diogo Amaral irá integrar o elenco da próxima novela da TVI, 'Cacau'. Também de saída da SIC e de volta ao canal liderado por Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz está Alexandra Lencastre, que também fará parte do mesmo projeto de ficção.

Leia Também: É oficial! Alexandra Lencastre volta à TVI e não é a única a deixar a SIC