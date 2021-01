Diogo Amaral passou uma tarde animada na companhia do filho mais velho, Mateus, de seis anos, fruto da relação com Vera Kolodzig, e não resistiu a partilhar com os seus seguidores uma imagem que prova a enorme cumplicidade entre pai e filho.

A fotografia em questão acabou por surpreender até o ator, que desta forma percebeu o quanto o seu menino cresceu.

"Vamos falar do tamanho do Mateus", pode ler-se na legenda do registo, onde Mateus se segura no pescoço do pai.

Recorde-se que Diogo Amaral tem ainda um outro filho, o pequeno Oliver, de um ano, fruto da relação com Jessica Athayde.

