Diogo Amaral publicou uma fotografia do rosto do Jessica Athayde, a preto e branco, na sua conta no Instagram, na qual a atriz aparece com um ar sério.

"A minha Célia até quando está enervada é a mais linda. Qualquer dia tenho de a pôr no seguro", escreveu, no tom divertido que lhe é característico.

O ator acabou por partilhar a publicação nas suas 'stories' e recebeu uma resposta a criticar a atriz. "A precisar de fazer as sobrancelhas e um creme anti-idade", pode ler-se na partilha feita pelo ator, que não deixou a pessoa sem resposta.

"Mexam comigo, não mexam com a minha Célia. Eu acho que a minha Célia está a envelhecer muito bem", escreveu Diogo Amaral.

© Instagram

