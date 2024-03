Diogo Amaral recordou junto dos seguidores da sua página de Instagram um adorável vídeo do filho mais novo, Oliver, quando tinha apenas um ano.

Nas imagens, que pode recordar na publicação abaixo, o menino aparece a palrar e apenas com quatro dentinhos.

"Apareceu aqui o Oliveirinha sem dentes", escreveu o papá ao recordar as imagens do filho, que é fruto da relação com Jessica Athayde.

De recordar que Diogo Amaral é também pai de Mateus, filho mais velho, da relação anterior com Vera Kolodzig.



Recorde o vídeo: