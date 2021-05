Diogo Amaral divertiu os seguidores da sua conta de Instagram com um vídeo que publicou hoje, dia 25 de maio. Na gravação de que falamos, o ator aparece com o filho mais velho, o pequeno Mateus, às cavalitas.

Na legenda da publicação, mostrando o seu lado de pai 'babado', escreveu: "As saudades que tinha deste macaco".

Note-se que Mateus é fruto do antigo relacionamento do artista com a atriz Vera Kolodzig. Diogo é ainda pai de Oliver, da relação com Jessica Athayde.

