Diogo Amaral foi surpreendido com uma das memórias que lhe apareceram no telemóvel. Trata-se de uma fotografia do tempo em que Jessica Athayde, sua companheira, estava grávida de Oliver, filho em comum do casal.

"E, de repente, nas memórias do meu iPhone aparece-me a Célia com Oliveira", escreveu na imagem, que poderá ver de seguida.

Recorde-se que Oli, como carinhosamente o menino é tratado, já tem quatro anos.

Diogo é também pai de Mateus, fruto do anterior relacionamento com Vera Kolodzig.



© Instagram - Diogo Amaral

