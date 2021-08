Diogo Amaral encantou os seus seguidores este fim de semana ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma nova fotografia dos filhos.

Um amorosa imagem mostra Oliver, de dois anos, e Mateus, de seis, juntos no banho.

"Os rapazes", pode ler-se na legenda da publicação, que mereceu os mais rasgados elogios por parte dos fãs.

Oliver, recorde-se, é fruto do namoro entre Diogo Amaral e Jessica Athayde e Mateus resulta de um amor antigo do ator com Vera Kolodzig.

