Depois de ter estado nos últimos dias em sua casa com o filho mais velho, o pequeno Mateus, fruto da relação com Vera Kolodzig, agora Diogo Amaral vai ficar ao lado do filho mais novo, Oliver.

O ator vai ficar a viver em casa da ex-companheira, Jessica Athayde, nos próximos 15 dias. Uma decisão que tomaram em conjunto por causa da pandemia da Covid-19 e, desta forma, Diogo também vai poder estar com o bebé.

A informação foi adiantada por Jessica Athayde durante um dos famosos diretos de Bruno Nogueira, no Instagram, como citam vários meios de comunicação.

