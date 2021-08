Diogo Amaral enterneceu os seus seguidores do Instagram com uma fotografia amorosa na qual aparece ao pé do filho mais novo, o pequeno Oliver, de dois anos.

No retrato, conforme poderá ver na publicação mais abaixo, o ator de 39 anos aparece a dividir uma 'bolacha' com o menino durante um banho em conjunto.

Recorde-se que Oliver é fruto do relacionamento anterior de Diogo com Jessica Athayde. O artista é ainda pai de Mateus, da relação com Vera Kolodzig.

