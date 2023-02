É Dia dos Namorados e, entre várias declarações, os famosos têm partilhado também alguns dos presentes recebidos. Um dos mais invulgares, no entanto, foi oferecido por Diogo Amaral.

Jessica Athayde, no Instagram, mostrou que recebeu das mãos do companheiro um colar com letras. A frase composta é "podre de boa".

"Duvido que alguém receba um presente melhor que este", escreveu a atriz na legenda.

Veja abaixo:

