Este fim de semana foi de festa para a família real da Dinamarca. Os príncipes Gustav e Carina Sayn-Wittgenstein, de 54 e 55 anos, respetivamente, reuniram a família no Castelo de Berleburg, na Alemanha, onde residem, para o batizado do seu filho, o príncipe Gustav Albrecht.

O bebé, que nasceu através de uma barriga de aluguer nos Estados Unidos - uma vez que essa prática na Alemanha, onde residem os príncipes, é ilegal - tem seis padrinhos, entre os quais os príncipes Christian da Dinamarca e Teodora da Grécia, que estiveram presentes no evento.

O futuro rei da Noruega esteva acompanhado pelos pais, os príncipes herdeiros Frederico e Mary, que também viajaram para este enclave no estado da Renânia do Norte-Vestfália, para assistirem ao momento, assim como a princesa Benedita, que é avó do bebé e irmã da rainha Margarida da Dinamarca.

