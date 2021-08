É verdade que as celebridades que trabalham com estes treinadores conseguem os seus corpos perfeitos à custa de esforço e sacrifício quando se trata da sua rotina de exercício e dieta. No entanto, também é importante fazê-lo de forma inteligente.

A maioria de nós procura atingir os seus objetivos de condicionamento físico e saúde de forma segura e com o mínimo de sofrimento (não faz sentido matarmo-nos se não for necessário). É aqui que entram os conselhos certos. Só porque não temos o número de telefone do personal trainer de J. Lo, não significa que não podemos beneficiar dos seus conselhos quando se trata de treino e dieta.

Clique nesta galeria para obter dicas de fitness e saúde de personal trainers que há anos esculpem os corpos mais invejados de Hollywood.

Leia Também: Os melhores conselhos de treino das celebridades