Johnny Depp nunca mais irá trabalhar em Hollywood, referiu um advogado, depois do ator ter sido dispensado do seu papel em 'Fantastic Beasts', na sequência do processo em tribunal que continua a travar com a ex-mulher, Amber Heard.

Depp, de 57 anos, foi obrigado a abandonar o filme a pedido da Warner Bros, mesmo depois de já ter gravado algumas das cenas como Gellert Grindelwald.

Por causa disto, o advogado Mark Stephens acredita que os seus dias como ator já estão contados.

"Isto é devastador para o Depp. Ele agora é tóxico. Vai ficar conhecido como um agressor de mulheres, um bêbado e drogado. Vai ser assim até à sua morte", disse Mark em declarações ao jornal Daily Mail.

Importa recordar que, recentemente, Johnny perdeu um processo em tribunal contra o jornal The Sun, e consequentemente, Amber, depois deste ter feito queixa de um artigo publicado pelo mesmo.

