Amanda Seyfried foi mãe pela segunda vez há poucos dias, como comunicou nas suas redes sociais. Depois de uma gravidez secreta, a atriz deu a boa nova através com uma fotografia do recém-nascido, sem adiantar detalhes como, por exemplo, o nome do bebé.

Dois dias depois da grande notícia, eis que a celebridade aguçou ainda mais a curiosidade dos fãs ao dar a conhecer uma rara fotografia da reta final desta gestação. "O antes", escreveu na legenda.

Vale referir que o bebé vem juntar-se a Nina, de três anos, ambos fruto do casamento com Thomas Sadoski, com quem trocou alianças em 2017.

