Com o coração apertado, e ainda de luto, Vânia Sá assinalou o aniversário da avó, que esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, completaria mais um ano de vida.

"68 + 1 não é avó? Hoje no céu vai ser uma festa muito grande! A estrela mais brilhante faz anos, tu fazes anos meu amor! Queria ir comer o bacalhau que tanto odeio contigo, queria dar-te os parabéns pelos teus 69 anos e ouvir-te dizer umas asneiras em relação a isso, queria abraçar-te e nunca mais te largar", começou por escrever a ex-concorrente da ' Casa dos Segredo' na sua página do Instagram.

Um desabafo emotivo que chega dias depois de ter falado da morte da avó, no passado mês de janeiro.

"Ainda agora foste e já me fazes tanta, tanta, tanta falta! Eu sei que estás a olhar por mim, eu sei que vais comigo para todo lado e é no meu peito que eu te trago sempre! Na tua ausência dei agora as flores que tu tanto amas à mãe! Vocês são as duas mulheres da minha vida! Tu sabes, não sabes? Vocês são a minha definição de amor puro! Aí, se eu pudesse trazer-te de volta, nem que fosse só mais uma vez, se eu pudesse trazer-te agora nem que fosse por um mero segundo... Vou gritar ao céu para que me possas ouvir! Parabéns meu amor! Amo-te tanto", acrescentou, terminado o texto com uma promessa.

"Vou cuidar dos nossos e vou dar o meu melhor para aproveitar isto a que chamamos vida! Não te preocupes que vou ser forte por ti e mesmo quando me sentir em baixo sei que me vais agarrar a mão e puxar em direcção ao céu! És sem dúvida a minha maior força", rematou.

Leia Também: De luto, Vânia Sá mostra tatuagem em homenagem à avó