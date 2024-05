José Mata esteve de férias na Tailândia com alguns amigos, entre os quais o também ator Miguel Raposo.

Na sua conta no Instagram, o ator publicou um conjunto de fotografias destes dias especiais, onde mostra algumas paisagens, além do grupo com o qual viajou.

"Analógicas da Tailândia 2024", escreveu o ator na legenda das fotografias, que pode ver na galeria

Leia Também: Sofia Arruda mostra a mãe com os seus filhos: "Como não amar?"