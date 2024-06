Carolina Loureiro encontra-se a desfrutar de umas férias de sonho pela região dos Balcãs.

Depois de ter passado pela Macedónia do Norte, eis que agora a artista encontra-se no Kosovo, conforme partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

Ainda esta segunda-feira, 10 de junho, Carolina partilhou imagens de momentos que passou por lá, deslumbrando-se com o país.

Poderá ver as fotografias na galeria.

