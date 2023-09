Diana Nicolau, Joana Seixas e Ana Cloe estiveram no 'Dois às 10' a falar sobre os seus próximos projetos.

Para as redes sociais do programa da TVI, as três atrizes revelaram que profissão teriam caso não tivessem abraçado o mundo da representação.

"Visto que agora estou a preparar um monólogo e a ser autora, encenadora, atriz, produtora e um bocadinho de tudo, se não fosse atriz acho que estava no backstage, mas estava sempre ligada à representação e ao teatro, ou então era... treinadora de cães", começou por contar Diana Nicolau, surpreendendo.

E não foi a única que mencionou uma profissão que passaria bem longe dos palcos. Joana Seixas também surpreendeu. "Eu acho que vou surpreender. Agricultora!", afirmou a atriz, entre risos.

Já Ana Cloe considerou esta uma "bela pergunta" e referiu que seria "qualquer coisa relacionada com salvar animais".

