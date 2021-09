Diana Chaves espalhou ternura pelas suas redes sociais este domingo com a publicação de uma fotografia da filha e do enteado.

Pilar, de nove anos, e Rodrigo, de 15, aparecem abraçados num momento de grande cumplicidade. "Manos", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Recorde-se que Pilar nasceu da relação de Diana Chaves com César Peixoto. Rodrigo é fruto da relação passada do técnico desportivo com a atriz Isabel Figueira.

Leia Também: Diana Chaves lembra parto da filha: "Não me custou nada"