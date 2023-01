Diana Chaves interrompeu a 'Tertúlia da Manhã' que estava a ser feita no programa 'Alô Portugal', no qual os comentadores falavam da possibilidade de a apresentadora e o companheiro, César Peixoto, terem outro filho.

Uma das curiosidades confirmadas pela comunicadora foi a possibilidade acrescida desta ser mãe de gémeos, uma vez que existem vários casos tanto na sua família, como na família do parceiro.

"A minha irmã tem gémeos, na família do César a avó dele era gémea, os tios são gémeos e têm primos trigémeos", sublinha, notando o desejo do treinador em ter mais que um filho.

Diana brincou ainda com a reação da filha, Pilar, de 10 anos. "Depois vão estar o tempo todo atrás do bebé. Se for um rapaz, tudo bem. Se for uma miúda vai mexer nas minhas coisas todas. Ela ia adorar".

Leia Também: Vídeo. Diana Chaves e João Baião fazem danças virais do TikTok