Diana Chaves não fala apenas sobre o trabalho na sua página de Instagram. São várias as vezes em que partilha imagens mais pessoais, da família, e voltou a surpreender os seguidores esta quinta-feira.

Nas stories, a apresentadora da SIC mostrou uma imagem captada no momento em que estava a fazer uma videochamada com a irmã, Sara, e a falar com os sobrinhos gémeos, Aurora e Artur, de três anos.

Uma carinhosa partilha que pode ver abaixo:

© Instagram