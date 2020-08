Diana Baía Pinto tem estado mais ausente das redes sociais, agora que está oficialmente em contagem decrescente para o nascimento do primeiro bebé. A distância da esfera online gerou burburinho, pelo que decidiu este domingo atualizar os seguidores, esclarecendo que ainda não deu à luz (mas está para breve).

Na 38.ª semana de gestação, a filha de João Pinto e Carla Baía confessa que lidar com a sua enorme barriguinha tem sido um desafio.

"Respondendo às vossas 7326 mensagens: ele ainda está cá dentro. Não tenho passado muito tempo por aqui porque preciso das duas mãos livres para operar a grua que me permite levantar e deitar, e não fica a sobrar nenhuma para mexer no telemóvel", brincou.

"Agora fora de brincadeiras, estamos com 38 semanas e o final de gravidez em tempos de pandemia é muito pouco interessante. O meu tempo divide-se entre aproveitar os momentos em família e tentar lidar com esta 'desarrumação' que é ter coisas de bebé em cada canto da casa. Alguma dica de onde arrumar o carrinho ou o lugar dele é mesmo no hall de entrada a fazer de bibelot?", rematou.

