De férias, Carolina Patrocínio tem tentado aproveitar ao máximo os seus dias de descanso na companhia das filhas e do marido, Gonçalo Uva.

Esta terça-feira, dia 18, a apresentadora partilhou com os seus admiradores no Instagram diversas imagens que mostram momentos de diversão passados no Alqueva, em Évora.

"Dia no lago", escreveu na legenda da publicação.

Veja na galeria as imagens!

Leia Também: "Musa": Carolina Patrocínio celebra conquista com foto sensual