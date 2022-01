Depois de Hugo Tabaco ter sido escolhido pelo público como o primeiro concorrente a abandonar o 'Big Brother Famosos', quem será o próximo expulso da casa mais vigiada do país?

Cristina Ferreira conduz hoje a terceira gala do reality show, onde estão nomeados Jay Oliver, Bruno de Carvalho, Leandro e Nuno Homem de Sá.

O cantor de kizomba foi o mais recente participante a entrar no jogo, uma vez que apenas se pôde juntar ao grupo depois de cumprir o número de dias de quarentena que lhe foi exigido após viajar. Jay Oliver ficou nomeado automaticamente depois dos colegas o apontarem como o concorrente com menos presença no jogo.

Por sua vez, o ex-presidente do Sporting, o músico e o ator têm sido três das personalidades que mais se têm destacado devido às polémicas e tensões.

