As audiências de 'Dia de Cristina' - novo programa de Cristina Ferreira - têm sido um dos assuntos do momento nos últimos dias. Em causa está o facto de o formato não ter alegadamente conquistado o público e ter perdido nas audiências, particularmente no horário da tarde.

Contrariando as informações que dão conta de que 'Dia de Cristina' pode ser uma aposta perdedora, a TVI decidiu de forma oficial revelar dados que provam que o formato está a crescer e a dar à estação muito bons resultados.

"O 'Dia de Cristina' permitiu à TVI crescer mais de 40% nos respetivos horários", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

A referida nota dá ainda conta de outros programas do canal que estrearam no último mês e conseguiram resultado positivos: "Mas não foi o único programa a estrear-se no último mês com bons resultados: 'Conta-me' alcançou, em média, mais de meio milhão de espectadores e o 'VivaVida' liderou na estreia".

"O mês de setembro marca o regresso à liderança das manhãs com o 'Você na TV'", faz ainda saber a TVI, que assim conseguiu fazer frente ao 'Casa Feliz' - da SIC.

Leia Também: Em plena guerra de audiências, Daniel Oliveira enaltece sucesso da SIC