Celebrou-se esta quarta-feira o dia 1 de abril, conhecido como o Dia das Mentiras, e Lourenço Ortigão não deixou passar a data em branco sem antes partilhar uma reflexão. Palavras que chegam durante a pandemia do novo coronavírus.

"1 de Abril, Dia das Mentiras. Este dia é conhecido pelo dia das brincadeiras, das mentiras inocentes, dos memes, das capas de jornais inventados, da liberdade humorística, da imaginação. É o dia em que ninguém leva a mal uma mentirinha para fazer rir. É o dia em que imaginamos cenários que fogem à realidade, que assustamos os nossos colegas, amigos ou família, e que no final acaba sempre com um 'feliz dia das mentiras'", começou por escrever o ator na sua página do Instagram, onde revela que passou a data de uma forma diferente da habitual.

"Este ano é o primeiro ano que levei este dia a sério sem mentiras inocentes pelo meio, mas não foi o dia em que não me ri nem que não fiz rir. Foi um dia bom até", afirmou, destacando o quanto é importante "encontrar positivismo e boa energia nesta fase apocalíptica em que vivemos".

"E apesar de ter sido só um dia normal vivi-o olhos nos olhos e com seriedade e perspectiva de futuro. O futuro existe, o mundo não vai acabar e estou a aproveitar estes tempos de quarentena para refletir e ponderar o que irei fazer quando estes dias, semanas, meses passarem. Garanto-vos que vou com a máxima força dar o máximo de mim para ser mais e melhor e dar mais valor ainda aos que me rodeiam e ao que me faz bem", prometeu.

Antes de terminar a publicação, Ortigão fez questão de deixar um apelo aos fãs para continuarem em casa, em isolamento social.

"Resguardem-se, cuidem de vocês e sorriam porque quem estiver a ler isto é porque está aqui e isso é sinal de vida! Força", rematou.

