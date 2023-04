A semana termina com a celebração do Dia Internacional da Visibilidade Transgénero, que se assinala esta sexta-feira, dia 31 de março, e Jamie Lee Curtis não deixou passar a data em branco.

Na sua página de Instagram, a atriz, de 64 anos, publicou uma fotografia onde aparece junto da filha Ruby Guest, e escreveu:

"Amor é amor. O amor de mãe não julga. Como mãe, sou totalmente solidária com as minhas filhas enquanto eles avançam no universo como seus 'eus' autênticos, com as suas próprias mentes, corpos e ideias. Neste dia da Visibilidade Transgénero, eu e a minha filha somos visíveis".

De recordar que além de Ruby, de 27 anos, Jamie Lee Curtis é também mãe de Annie, de 36 anos. Ambas são fruto do casamento da atriz com Christopher Guest.

Leia Também: Jamie Lee Curtis. A "emoção da vitória" que a deixou com bota ortopédica