Drake foi submetido a uma cirurgia ao joelho no ano passado, depois de ter sofrido uma grave lesão. Operação que foi realizada no final de outubro.

Este terça-feira, o cantor atualizou os seguidores da sua página de Instagram sobre a recuperação da cirurgia com imagens que destaca o seu treino.

De acordo com o Daily Mail, Drake partilhou na rede social um pequeno vídeo a fazer exercício com pesos no ginásio. "Dez semanas após a operação, estou a lutar pela recuperação todos os dias", escreveu o artista.

