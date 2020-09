Kika Gomes usou esta segunda-feira as suas redes sociais para lamentar os comentários negativos de que é alvo constantemente pelo facto de, alegadamente, estar magra demais.

"A dona do corpo nem se incomoda , mas as 'devias engordar mais um pouco'. Quantas de vocês estão cansadas de ouvir isto?", questionou a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI.

