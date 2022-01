Com uma fotografia em que aparece 'de cara lavada' e junto do pequeno Francisco, que nasceu no dia 1 de novembro, Mafalda Sampaio falou sobre os planos para os próximos meses, sobretudo no que fiz respeito ao filho mais novo.

Ao contrário do que aconteceu na primeira vez que foi mãe, da pequena Madalena, a influencer e empresária quer agora ficar com o segundo bebé "em casa o máximo de tempo possível".

"Não sei o que é melhor, o meu pijama ou as borbulhas que apareceram depois de testar um creme novo. Este ano vamos ter mais um ano com muitos conteúdos de maternidade e rotinas com um bebé", começou por escrever na sua página de Instagram, esta terça-feira.

"Decidimos que vamos ficar com o Francisco em casa o máximo de tempo possível até que ele entre na escola em setembro. Podíamos ter alguém que ficasse com ele a tempo inteiro até lá… e talvez até acabe por ter alguém que fique com ele se vir que fica impossível trabalhar com ele em casa. Mas por agora, vamos revezando entre pai, mãe e avó. Com a Madalena foi diferente e desta vez queria viver os primeiros meses de vida do Francisco de outra maneira. Acredito que não vá ser fácil mas por ser uma fase que passa tão rápido, queria mesmo tentar conciliar tudo", disse, pedindo a opinião dos seguidores.

"Vamos ver como corre e se é possível. Nunca tentámos por isso não sei se será possível. Vamos ver… O que acham? Como fizeram quando acabou a vossa licença e tiveram de voltar ao trabalho? Berçário, avós, ficaram em casa? Acho que esta é uma questão que muitas mães têm… na minha humilde opinião, o melhor é sempre fazer o que for melhor para a dinâmica de cada família. Mas digam-me como foi convosco. Obrigada", rematou.

Um tema que levou várias mamãs a falar sobre o assunto na caixa de comentários. Veja na publicação abaixo:

