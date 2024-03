O desfile de Victoria Beckham na Paris Fashion Week foi interrompido por ativistas da PETA (People for the Ethical Treatment of Animals; 'Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais', em português).

Invadindo a passerelle, os manifestantes misturaram-se com as modelos que desfilavam a coleção feminina outono-inverno 2024/2025 esta sexta-feira, dia 1 de março.

A organização estava a protestar contra o uso de couro pela ex-Spice Girl na sua marca de moda, tal como se podia ver pelos cartazes que levantavam.

"Viva couro vegan!", podia ler-se, com os manifestantes também a vestirem tops com o slogan "Animais não são tecido".

De recordar que a estilista é conhecida por incorporar couro nas suas roupas e acessórios. Os manifestantes foram retirados do local por seguranças.

