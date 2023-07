Maria Botelho Moniz foi recentemente a anfitriã do evento Clube Le Chef Bimbo, onde, ao lado de Rafael Pombeiro, aceitou o desafio e desafiou outros nomes conhecidos - tais como Gonçalo Roque, Luís Marvão, Sandra Silva ou Mariana Seara Cardoso - a provarem que cozinhar não é 'um bicho de sete cabeças'.

No âmbito deste projeto, a apresentadora conversou com o Fama ao Minuto e contou quais os seus truques para conseguir refeições rápidas e saborosas apesar dos seus horários apertados.

Grávida do primeiro filho, um menino, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata, falou-nos ainda sobre os desejos na gravidez e das mudanças na alimentação desde que soube que ia ser mãe.

Tenho sempre horários diferentes e é difícil manter uma rotina

A Maria foi desafiada a preparar refeições rápidas e saborosas com as ofertas Bimbo. Nesse sentido, pergunto-lhe, quais as suas escolhas para um dia de praia, por exemplo?

Um wrap bem recheado é sempre uma boa escolha. Levo sempre qualquer coisa leve para a praia, normalmente fruta e um wrap… E são sempre a inveja de quem está comigo!

Refeições rápidas e leves fazem parte do seu dia a dia?

Sim, tenho sempre horários diferentes e é difícil manter uma rotina, por isso, tudo o que seja rápido, prático e leve é sempre bem-vindo.

A Bimbo está presente na memória da grande maioria dos portugueses desde a infância. Qual a sua memória mais presente com esta marca?

Aquele anúncio clássico de alguém a apitar ao camião da Bimbo e a gritar pela janela 'BIMBO', e o motorista a responder bem disposto: 'Com muito gosto!'. Lembro-me dessa frase ser usada no dia a dia, de se tornar uma expressão na altura. Não há melhor publicidade do que aquela que é adotada no discurso diário das pessoas. E lembro-me muito bem quando foi lançado o pão de forma sem côdea, que foi o delírio lá em casa!

Cozinhar não tem de ser complicadoEste foi um projeto com o qual se identificou logo à partida? Porquê?

Logo, sim. Porque a Bimbo traz-me memórias e memórias daquelas boas de infância. O anúncio que me ficou na memória, as tostas mistas com o meu pai, as sandes sem côdea com chocolate de barrar com o meu irmão mais novo, os lanches que a minha mãe fazia para a praia… É uma marca que tem memória e faz parte do meu dia a dia até hoje. Há uma ligação emocional.

O conceito Le Chef Bimbo tinha este ano como objetivo criar uma comunidade de partilha, convívio e conhecimento. Que aprendizagens retirou da sua participação?

Aprendo sempre qualquer coisa, seja uma técnica nova com algum dos convidados, seja uma ideia que me surge nas partilhas que fazemos, mas acima de tudo acho que aprendi que todos podemos ser um bocadinho chefe nas nossas cozinhas, cozinhar não tem de ser complicado.

Um dos desafios deste projeto passava por ‘descomplicar’ a preparação de refeições. Para a Maria, cozinhar é 'um bicho de sete cabeças'?

Não, adoro cozinhar. Não sei fazer tudo mas o que faço acho que faço bem feito! Gosto mesmo de receber pessoas em casa e cozinhar para elas.

A gravidez não alterou assim tanto a minha alimentação, continuo a comer tudo o que gostoDe entre os vários convidados que fizeram parte desta ‘aventura’, algum a surpreendeu pela falta de jeito na cozinha?

Todos deram o seu melhor, uns mais 'profissionais' outros mais em modo 'amador'. Não vou pôr a boca na botija e denunciar o menos prendado, o que conta é o empenho.

Nesta fase da sua vida, uma vez que está grávida do primeiro filho, as dicas de refeições leves assumem ainda mais importância?

Qualquer dica é sempre bem-vinda, seja para uma refeição leve e prática, seja para uma mais elaborada. A gravidez não alterou assim tanto a minha alimentação, talvez escolha coisas mais frescas por causa do calor, mas continuo a comer tudo o que gosto.

Ainda nesse sentido, aproveito para perguntar, o bebé que está a caminho já teve algum ‘desejo’ relacionado com uma escolha Bimbo?

Wraps. Muitos wraps! São leves, há sempre alguma coisa em casa para pôr lá dentro e são fresquinhos! Têm feito as minhas delícias e as do bebé.

