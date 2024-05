Já se sabe qual a localidade que irá receber o 'Somos Portugal' no próximo domingo.

A equipa do programa de domingo à tarde da TVI seguirá para Viseu e a emissão será feita a partir de Carregal do Sal.

Idevor Mendonça, Fanny Rodrigues, Mónica Jardim e Vítor Emanuel conduzirão o formato na Festa Sabores do Dão, conforme pode verificar abaixo numa partilha feita na conta oficial do 'Somos Portugal' no Instagram.

© TVI

