Diogo Piçarra não podia estar mais 'derretido' pela família que construiu e que tem estado sempre a seu lado, mesmo quando tem de cumprir a sua agenda de concertos.

E foi precisamente esse grande apoio o destaque da publicação que o cantor fez na sua página de Instagram esta sexta-feira, onde mostrou um vídeo da mulher, Mel Jordão, com a filha de ambos, Penélope, no lado de fora do palco.

"Com elas sempre aqui, sinto-me um super-herói", escreveu na legenda das imagens que estão agora disponíveis na galeria. "A minha família", reagiu depois Mel Jordão.

Tudo indica que as imagens sejam do concerto que o artista realizou em Monte Gordo na noite da Passagem de Ano, a 31 de dezembro.

Leia Também: Casamento foi todo de graça? Diogo Piçarra responde a provocação